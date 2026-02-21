Kamu Çalışanları İçin Reform Çağrısı

(AKSARAY) - Haber: Kemal Onur ATALAY

Aksaray'da Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen temsilcileri tarafından kamu çalışanlarının özlük, mali ve sosyal haklarına ilişkin talepler dile getirildi; mevcut mevzuatın güncellenmesi ve uygulamada yaşanan sorunlara kalıcı çözümler bulunması çağrısı yapıldı.

Eğitim- Bir- Sen Aksaray Şube Başkanı Mutat Görmez yaptığı açıklamada, 2001 yılından bu yana yürürlükte olan kamu görevlileri sendika mevzuatıyla toplu sözleşme sürecine girildiği hatırlatılarak, yasanın günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı ve memurlar açısından mağduriyetlere yol açtığı ifade edildi. Kamu görevlilerinin haklarının güçlendirilmesi için söz konusu düzenlemenin kapsamlı biçimde revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine ilişkin güncel düzenlemelere de değinildi. Norm fazlası öğretmenlerin ilçe grupları uygulaması nedeniyle görev yerlerinden uzaklaştırılabildiği belirtilerek, bunun hem eğitimcileri hem de ailelerini olumsuz etkilediği kaydedildi. Özellikle Gülağaç gibi ilçelerde görev yapan öğretmenlerin farklı yerlere gönderilebildiği, bu durumun eğitimciler üzerinde ciddi sosyal ve ekonomik baskı oluşturduğu dile getirildi. Sendika, söz konusu uygulamaya ilişkin bazı maddeleri yargıya taşıdıklarını açıkladı.

Okul yöneticilerinin atanmasına dair yönetmeliğin sekiz başlıkta incelendiği ve sorunlu görülen maddelerin de hukuki sürece taşındığı belirtilen açıklamada, kamu personelinin maaş ve ücretlendirme sisteminin de yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edildi. Kamu çalışanlarının gelir yapısının adil, sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi için kapsamlı bir reform çağrısı yapıldı.

Okullardaki yardımcı hizmetler sınıfı personel ihtiyacına da dikkat çekilirken, her yıl geçici yöntemlerle yapılan alımların yetersiz kaldığı ve çalışanlar açısından güvencesizlik yarattığı kaydedildi. Eğitim kurumlarında temizlik, bakım ve destek hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için kalıcı kadro ve istihdam politikalarının hayata geçirilmesi talep edildi.