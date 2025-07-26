Kamu Hastaneleri Toplantısı Erzincan\'da Gerçekleştirildi

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kamu Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı, Erzincan'dan da geniş katılımla yapıldı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda, kamu hastanelerinin mevcut hizmet durumu, sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliği ve performans verileri değerlendirildi.

Genel değerlendirme toplantısının ardından, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında ikinci bir toplantı yapıldı. İlçe başhekimleri ile evde sağlık hizmetleri birim sorumlularının katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ait evde sağlık hizmetlerinin genel durumu ele alındı.

Toplantılarda, hasta memnuniyetinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Başkan Yardımcıları Dr. Aslan İskender ve Salih Coşkun'un yanı sıra il ve ilçe hastanelerinin başhekimleri ile yöneticiler katıldı. - ERZİNCAN