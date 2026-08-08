Kamu Hizmetleri Toplantısı Gerçekleşti

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş başkanlığında, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin değerlendirildiği Kurum Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ele alınarak ilçedeki hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, kurumların ilçede yürüttüğü çalışmalar, mevcut hizmetlerin durumu ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliği değerlendirildi. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin vatandaş odaklı şekilde sürdürülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, kamu hizmetlerinin ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Kurum amirlerinin görüş ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, karşılaşılan sorunların çözümü ve çalışmaların koordineli biçimde sürdürülmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, ilçede kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.