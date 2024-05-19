Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Seferihisar'ın Yerel Tohum Takas Şenliği'ni İptal Ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Seferihisar'ın Yerel Tohum Takas Şenliği'ni İptal Ettirdi

Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Seferihisar\'ın Yerel Tohum Takas Şenliği\'ni İptal Ettirdi

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf tedbirleri genelgesi sebebiyle Yerel Tohum Takas Şenliği'nin iptal edildiğini açıkladı.

19.05.2024 14:32  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri genelgesi, Seferihisar'ın 14 yıllık geleneğine engel oldu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 25 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan Yerel Tohum Takas Şenliği'ni, Cumhurbaşkanlığı'nın "Kamu Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" sebebi ile iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Şenlik, Seferihisar'ın yerel üreticisine ve çiftçisine ekonomik destek sağlıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri, belediyelerin de faaliyetlerine engel oluyor. Seferihisar Belediyesi tarafından 14 yıldır düzenlenen, "Yerel Tohum Takas Şenliği" bu yıl yapılmayacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, genelge nedeniyle şenliği iptal etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Yerel üreticiye can oluyordu

Yerel Tohum Takas Şenliği'nin çiftçiye ve yerel üreticiye büyük katkıları olduğunu vurgulayan Yetişkin, "Yerli tohumumuza sahip çıkmak ve yaşatmak için ilkine 2010 yılında başladığımız Tohum Takas Şenliğimiz artık Seferihisar'ın bir marka değeri olmuş durumda. Seferihisar Tohum Takas Şenliği yalnızca bir şenlik olmasının ötesinde, atalık tohumumuza, yerli üreticinin alın terine ve toprağımıza sahip çıktığımız bir mücadelenin de yüzü oldu" dedi.

" Türkiye'ye ilham olduk"

Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan şenliğin Türkiye genelinde pek çok belediyeye de örnek olduğunu belirten Yetişkin, "Türkiye'nin dört bir yanından belediyelere ilham olduk. Can Yücel Tohum Merkezi'nde yetiştirdiğimiz milyonlarca tohum ve fide, yeri geldi Manisa'da bir bahçede, yeri geldi Kars'ta bir tarlada hayat buldu. 14 yıl önce yerli tohum için başlattığımız seferberliğin böylesine büyük bir etki ile sürdürülmesinden kaynaklı ne kadar gurur duysak az" diye konuştu.

Genelge nedeniyle bu yıl şenlik iptal

Başkan Yetişkin, "Ne yazık ki her yıl büyük bir heyecanla beklediğimiz ve bu yıl da 25 Mayıs'ta Ürkmez'de gerçekleştireceğimiz Yerel Tohum Takas Şenliği'ni, Cumhurbaşkanlığı'nın "Kamu Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" sebebi ile üzülerek gerçekleştiremeyeceğiz. Seferihisar Belediyesi olarak bundan sonra da yerli tohumun ve tarımsal üretimin gelişmesi ve desteklenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizler yine toprağı ışıldayan bir memleket için çalışmaya devam edeceğiz. Şenlikte dağıtmak üzere yetiştirdiğimiz fide ve tohumların dağıtımı ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacağız" ifadelerini kulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Seferihisar'ın Yerel Tohum Takas Şenliği'ni İptal Ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:32:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Seferihisar'ın Yerel Tohum Takas Şenliği'ni İptal Ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement