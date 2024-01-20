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Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı - Son Dakika
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Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı

Denizli'de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyon içerisinde 1 milyon 842 bin 500 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı
20.01.2024 - 20:16,  Güncelleme: 20:18
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Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyon içerisinde 1 milyon 842 bin 500 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüphelendikleri bir kamyonda inceleme yaptı. Kasasında bulunan kolilerde yapılan aramalarda ortaya çıkanlar ise görenleri hayrete düşürdü. Kolilerin içerisinde içi tütün ile doldurulmuş 1 milyon 842 bin 500 adet makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan 1 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Denizli, Güvenlik, Kaçakçılık, Yerel, Güncel, Son Dakika

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