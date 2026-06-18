Kamyonetten Düşen Buzağı Bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde veterinere götürülürken kamyonetten düşen buzağı bulunup sahibine teslim edildi.

Mesut Karapolat isimli vatandaş dün akşam hastalanan buzağısını Petekkaya Mahallesi'ne götürmek için kamyonetine bindirmiş, ilçe merkezine geldiğinde ise hayvanın araçta olmadığını fark etmişti. Kamyonetten düşen buzağı akşam saatlerinde Petekkaya Mahallesi civarında başka bir besici tarafından bulunup sahibine teslim edildi. Buzağının bulunmasına sevinen Mesut Karapolat sevinç gözyaşları döktü. Karpolat, hayvanını veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. Karapolat buzağısının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - DİYARBAKIR