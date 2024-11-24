Kandıra\'da Turizm Esnafına İlk Yardım Eğitimi

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Kandıra'da turizm esnafına ilk yardım eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) Kandıra Turizm Derneği'nin isteği üzerine açılan ilk yardım kursu tamamlandı. 3 gün süren eğitimlerde herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durum esnasında olay yerinde ilk olarak yapılması gerekenler, sağlık ekipleri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyici ilk müdahale şekilleri, tıbbı araç ve gereç aramaksızın mevcut imkanlarla yapılabilecek ilaçsız uygulamalar konusunda bilgiler verildi.

Temel ilk yardım eğitiminin verildiği kursta ilk yardımın temel ilkeleri, solunum yoluyla tıkanmalar, temel yaşam desteği, yaralanmalar, kanamalar, zehirlenmeler, kırık, çıkık, burkulma, suda boğulma ve diğer acil durumlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, "KO-MEK'ten turizm çalışanları olarak bize ilk yardım eğitimi vermeleri için talepte bulunduk. Eğitime güzel katılım oldu. Bölgemizde deniz turizmi olduğu için birçok boğulma tehlikesiyle karşılaşıyoruz. Biz de bu konuda bilinçlenmek için KO-MEK'ten yardım aldık" dedi.

"Artık daha bilinçliyiz"

Eğitime katılan ve bölgede konaklama turizmi işleten esnaftan Murat İnanç ise "Turizm işletme belgesinde gerekli olan ilk yardım belgesini alabilmek için KO-MEK'ten destek istedik. Bize hemen özel bir sınıf oluşturarak kursu başlattılar. Daha önce herhangi bir kazada ilk yardımda bulunmadım ama bu kurs sayesinde artık daha bilinçli bir esnaf olmuş olduk" diye konuştu. - KOCAELİ