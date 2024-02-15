Kanser değil, minik Tuana kazandı - Son Dakika
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Kanser değil, minik Tuana kazandı

Kanser değil, minik Tuana kazandı

İzmir'de 16 aylıkken denge ve fazla kilo kaybı gibi şikayetleri ortaya çıkan ve 4 yaşında görme kabiliyetini tamamen kaybeden 12 yaşındaki Tuana Ülker'e beyin sapı tümörü teşhisi konuldu. Bu süreçte 6 operasyon geçiren Tuana, desteklerle mücadeleyi bırakmadı, moralle, etkinliklerle hayata tutundu.

15.02.2024 22:23  Güncelleme: 22:26
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Kanser değil, minik Tuana kazandı

4 yaşında görme kabiliyetini kaybetti, sayısız ameliyat olan Tuana hayata tutundu

İZMİR - İzmir'de, 16 aylıkken denge ve fazla kilo kaybı gibi şikayetleri ortaya çıkan ve 4 yaşında görme kabiliyetini tamamen kaybeden 12 yaşındaki Tuana Ülker'e beyin sapı tümörü teşhisi konuldu. Bu süreçte 6 operasyon geçiren Tuana, desteklerle mücadeleyi bırakmadı, moralle, etkinliklerle hayata tutundu.

İzmir'de Özgül ve Hayrullah Ülker çiftinin çocukları olan Tuana'da, 16 aylıkken fazla kilo kaybı gibi şikayetler ortaya çıktı. Tuana'ya, yapılan tetkikler sonucu ise beyin tümörü tanısı konuldu. Daha sonra Tuana, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınarak çeşitli operasyonlar geçirdi, zaman içerisinde tümörün bölgeyi kaplamasıyla 4 yaşında görme kabiliyetini tamamen kaybetti. Geçirdiği operasyonlar sonrasında epilepsi ve tiroid hastalıkları ortaya çıktı. 2021 yılında ise hastalığı yeniden nüks etti. Tümörden kurtulan ve toplamda 6 operasyon geçiren Tuana, mücadeleyi bırakmadı, şimdi ise moralle, etkinliklerle hayata tutundu. Tuana Ülker, etkinliklerde resim yaptığını, oyuncaklarla oynadığını ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

"Uzun operasyonlar geçirdik, çok şükür şimdi iyi"

Tuana'nın tedavi sürecinin iyiye gittiğini anlatan anne Özgül Ülker, "Tuana'ya 16 aylıkken teşhis konuldu. Birkaç operasyon geçirdi. O süreç gerçekten çok zor bir süreçti. Ardından bir ilaç tedavimiz oldu. Onkolojide devam ettik. Tekrar bir ilaç tedavimiz oldu, tekrar bir operasyon oldu. Uzun operasyonlar geçirdik. Beyinde bir kitle oluştu. En ufak bir durum çocuğu etkiliyordu. 4 yaşında maalesef görme kabiliyetimizi kaybettik. Kitle, görme merkezinde olduğu için görme kabiliyetini kaybetti. Ondan sonra tekrar 3 defa operasyon tekrar geçirdik. Çok şükür şimdi iyi. Kontrollerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarıyla çok güzel bağ kuruyor"

Tuana'nın gittiği her yerde etkinlikleri anlattığını vurgulayan Özgül Ülker, "Tuana 'Ben oraya gittim, orada çok mutlu oldum' diyor. Bütün gün evde onu anlatır. Mutlu oluyor. Yeni arkadaşlarla tanışıyor. Hiç unutmuyorum bir gün otele gittik. Tuana bana 'anne ne kadar güzel bir yer' dedi. Oradaki arkadaşlarla da o kadar güzel bir bağ kurmuş. Kendini çok güvende hissediyor, 'annem gibi davranıyorlar bana' diyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İzmir, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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