Kanser hastası çocuğun tedavi öncesi isteği duygulandırdı - Son Dakika
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Kanser hastası çocuğun tedavi öncesi isteği duygulandırdı

28.06.2022 11:58
Kanser hastası çocuğun tedavi öncesi isteği duygulandırdı

Diyarbakır'da 5 yıl önce yakalandığı kansere karşı amansız bir mücadele veren 8 yaşındaki Barış Jantürk'ün hastaneye yatmadan önceki isteği Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından yapılan ziyaret ile yerine getirildi.

Diyarbakır'da 5 yıl önce yakalandığı kansere karşı amansız bir mücadele veren 8 yaşındaki Barış Jantürk'ün hastaneye yatmadan önceki isteği Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından yapılan ziyaret ile yerine getirildi. Aileyi ziyaret ederek geçirdikleri kritik süreçte destek verip moral aşılayan Beyoğlu, minik Barış'ın isteği olan akülü oyuncak aracın temin edilerek kendisine hediye edilmesi için talimat verdi.

Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Barış Jantürk, henüz 3 yaşındayken kolon kanserine yakalandı. Ailesi, 5 yıldır Barış'ın bu hastalığı yenmesi için mücadele veriyor. Hastalığın yeni evre tedavisi için bir kez daha hastaneye gidecek olan minik çocuğun ailesi durumu Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na iletti. Zor durumdaki aile ve çocuğun isteğine anında cevap veren Başkan Beyoğlu, Jantürk ailesine moral çıkarması gerçekleştirdi. Çocuğun hastalığı hakkında bilgi alan Başkan Beyoğlu, ailenin yaşadıklarının kolay şeyler olmadığını dile getirerek bu süreçte her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

"Barış'ımız da ailesi de yalnız değildir"

'İyileşip arkadaşlarımla oynayacağım. Sizden akülü araç istiyorum' diyen Barış'ın isteğinin hemen yerine getirildiğini ifade etti. Beyoğlu, "Sen şimdi tedavini ol. Hastane dönüşünde hediyemiz olan akülü oyuncak araban evde hazır olacak. Hastalık biz kullar için yüce Allah'ın imtihanıdır. Rabbimiz kimi zaman kendimizle kimi zaman sevdiklerimizle test ederek sabrımızı sınamaktadır. Hastalığı veren şifasını da verecektir. Bugüne kadar sabırla mücadele ettiğiniz için sizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Jantürk ailesi, Başkan Beyoğlu'na ziyaret ve destek için için teşekkür ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kanser hastası çocuğun tedavi öncesi isteği duygulandırdı - Son Dakika

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