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Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor - Son Dakika

Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor

29.12.2021 09:59

Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor Erzincan'da kanser hastası ve işitme engelli kadınların şifa kaynağı belediye tarafından açılan çeşitli kurslar oldu.

Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor

ERZİNCAN - Erzincan'da kanser hastası ve işitme engelli kadınların şifa kaynağı belediye tarafından açılan çeşitli kurslar oldu.

Erzincan Belediyesi tarafından Erzincan Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneği ile iş birliği yapılarak kanser tedavisi devam eden ya da sona eren kadınlar ile işitme engelli kadınlara rehabilitasyon amacıyla Takı Tasarım ve Tığ Örücülüğü kursları açıldı.

Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında gerçekleştirilen projeye katılım sağlayan kanser hastası kadınlar Takı Tasarım kursunda kolye, bileklik, yüzük gibi çeşitli takılar, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalar yaparak işitme engelli kadınlar ise Tığ Örücülüğü kursunda amigurumiden çeşitli oyuncaklar ortaya koyup moral depolayarak şifa buluyor.

Takı Tasarım kursuna katılan Gülnur Gül, açılan kursun kendilerine birçok fayda sağladığını kaydederek, "Burada boncuk işliyoruz. Boncuktan takılar yapıyoruz. Bileklik, kolye, yüzük gibi şeyler öğrendik. Bu sınıftaki hastalar zaten özel hastalar hepimiz kanser tedavisi gördük, kanser hastasıyız. 3 yıldır farklı kategorilerde kurslara geliyoruz. Çok iyi oldu bizim için maddi, manevi fayda sağladı. En azından evden çıkıyoruz. Burada güzel bir arkadaş ortam oluşturduk. Güzel şeyler öğrendik. İleride belki kendi ailelerimize katkı sağlayacağız. Bu kurs bizlere çok iyi geliyor" şeklinde konuştu.

Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında öncesinde de kursların olduğunu fakat bu yıl özel bir sınıfın oluşturulduğunu aktaran Takı Tasarım Kursu Eğitmeni Merve Aksun, kursa katılan kadınların kanser hastası olduğunu belirterek, "Kadınlar eğitim amaçlı buraya geliyorlar ama bu kurs daha çok onlara moral olsun diye veriliyor. Burada takı yaptıkları süre boyunca hem sohbet ediyoruz hem de takılarımızı yapıyoruz. Güzel bir sohbet alanı oluşturuyoruz. Eğitimden çok onlara moral kaynaklı bir şeyler yaptırıyoruz. Yapımı zor olan takılardansa daha kolay, onların daha hoşuna gidecek şeylerle uğraştırıyoruz. Kadınlara hem meslek edindirme hem de evde de bir şeylerle uğraşmaları açısından böyle bir kurs veriliyor. Kursun onlara terapi olduğunu düşünüyorum. Onlarda öyle düşünüyor ve söylüyorlar. Umarım kendi yaşamlarında bu kursu devam ettirirler. Yapılan işler onlarda iyi şeyler oluşturur" ifadelerini kullandı.

İşitme engelli kadınlara Amigurumi dersi veren Eğitmen Ayşegül Karakaş ise öğrencileriyle iletişim kurmakta zorlandığını ve daha iyi iletişim kurabilmek adına işaret dili kursuna başladığını söyleyerek, "Elimden geldiğince yazarak, çizerek ya da az da olsa işaret dili kursundan öğrendiklerimle öğrencilerimle anlaşmaya çalışıyorum. Öğrenciler daha mutlu olsun, sosyal aktiviteleri olsun diye bu kurs açıldı. Kurs öğrenciler için çok iyi oldu. Yeni arkadaşlar tanıdılar. Yeni el becerileri keşfetmeye başladılar. Burada hep birlikte bir uğraş içerisinde onlara destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen özel kurslarla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ERMEK kurslarının kursiyerler açısından çok kıymetli bir iş olduğunu ve özellikle kanser hastası ve işitme engelli hastalar için düzenlemiş olan kursun terapi noktasında faydası olduğunun gözlemlendiğini ifade ederek, "Kanser hastalarının kan değerlerinde ki değişimleri ve kursa ayırdıkları zaman içerisindeki mutluluklarını gözlemlememek mümkün değil. Biz ERMEK kurslarını hem bilgi, beceri kazanımı açısından hem de zamanı iyi değerlendirmek ve burada insanların mutluluğunu artırmak için hizmet etmeye devam ediyoruz. Ailelerine de küçük de olsa bir katkı sağlıyoruz. 2019'dan bugüne kadar kurslarımız verilmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde sekteye uğrayan zaman dilimi dışında bütün zamanları değerlendirdik. İnşallah daha da geliştirerek devam edeceğiz" dedi.

Kurslarda hastalıklarını bir nebze olsun unutan kadınlar, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de arkadaşları ile sohbet ederek güzel vakit geçiriyor.

Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor
Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor
Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor

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Erzincan Belediyesi, Erzincan, Engelli, Kanser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kanser ve işitme engelli kadınlar bu kurslarda şifa buluyor - Son Dakika


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