Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü

03.12.2025 14:34  Güncelleme: 14:50
Hatay'da kansere yenik düşen 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can, memleketi Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi sürecinin ardından hayatını kaybeden Can için cenaze namazı kılındı.

Hatay'da kansere yenik düşen 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can, memleketi Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

45 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Mardin'de görev yapan 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can, kanser hastalığının tespit edilmesi üzerine İzmir'de tedavi görmeye başladı. Uzman Çavuş Can, yaklaşık 45 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Can için memleketi Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı. Uzman Çavuş Can, yakınlarının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

