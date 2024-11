Kapadokya\'da At Turlarına Tepki

Yerel

Pers dilinde 'güzel atlar ülkesi' anlamına gelen Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği at turlarına getirilen standartlara işletmeciler tepki gösterdi. İşletmeciler usul ve esasları yerine getiremeyen çiftliklerin kapandığını ya da çok yüksek miktarlarda ceza ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarından Kapadokya'da sportif ve turizm amaçlı balon ve ATV turlarından sonra at biniciliğinin usul ve esasları Kapadokya Alan Başkanlığınca yeniden belirlendi. Atların yaşam alanı başta olmak üzere kayıt altına alınması, tur liderlerinin sertifikalı olması, atın ve binicilerin sigortalanması, tur güzergahları ve atların yaşları gibi birçok konuda standart getirildi. Getirilen standartların bazılarının bölgede uygulanabilir olmadığını savunan at çiftliği sahipleri, bir araya gelerek Kapadokya Atçılık Kültür Derneğini kurdu.

Derneğin Başkanı Murat Çiftçi, "Kapadokya Alan Başkanlığının yayınlamış olduğu usul ve esasların bazı maddeleri bölgedeki at çiftliklerinin hem ekonomik hem de teknik olarak yerine getirebileceği maddeler değil. Bir at için 300 metrekare alan istiyor. Kapadokya bölgesinde yaklaşık 600 civarında at var. Bunu göze aldığımızda 180 bin metrekare alan yapıyor. Göreme'de böyle bir alan mevcut değil. Daha işe başlarken bu maddeyi uygulayamıyoruz" diye konuştu.

Çiftçi, mevcuttaki birçok çiftlikte yapı kayıt belgesinin bulunduğunu ancak alınan bu yapı kayıt belgelerinin Kapadokya Alan Başkanlığı'nca tanınmadığını söyledi. Bazı çiftliklere çok astronomik rakamlarda cezalar yazıldığını söyleyen Çiftçi, "Kapadokya'daki atçılık neredeyse bitmek üzere. Cezaları ödeyemiyoruz. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yayınlanan usul ve esasların tekrar gözden geçirilip yeniden uygulanabilir hale getirilerek, güzel atlar diyarı Kapadokya'da atçılığı tekrar yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

At çiftliği sahibi Rahmi Özgür de, yeni usul ve esaslara göre düzenleme yaparken çok zorlandıklarını belirterek, "Biz çiftliğimizi yaparken kurum görüşlerinde çok zorlandık. Uzun bir süreç olmasına rağmen başardık. Kapadokya bölgesinde atın ön planda olması gerekiyor. Maalesef bölgede ATV ve cipler daha ön planda. Bu nedenle yayınlanan usul ve esasların yeniden gözden geçirilip iyileştirilmesini istiyoruz. Gelen turistler Kapadokya bölgesinin 'güzel atlar ülkesi' olduğunu bilerek geliyorlar" dedi. - NEVŞEHİR