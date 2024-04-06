Kapadokya\'da Bayram Tatili Öncesi Oteller Dolup Taşıyor

Yerel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi otellerin doluluk oranları yüzde 90'ı geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bayram tatili süresini 9 gün açıklamasından sonra rezervasyonlar bir anda arttı.

UNESCO Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alan, peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yer altı ve yer üstü kaya şehirleri ile hem dünyanın, hem de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi 9 günlük Bayram tatili süresinde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı.

Turizmci Mehmet Dinler, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra Kapadokya'da adeta bayram coşkusu yaşanıyor. Tatile çıkacak vatandaşlarımız da 9 günlük tatili fırsat bildiler. Böylece iki günlük, üç günlük, dört günlük Kapadokya programı yaparak esneklik kazandılar. Gerek bayramdan önce, gerek bayramda, gerekse bayramdan sonra Kapadokya tatili için talepler arttı. Şu anda konaklama işletmelerinde doluluk oranı yüzde 90 -95'leri geçti. Tatile çıkmak isteyen misafirlerimiz lütfen rezervasyonu son dakikaya bırakmasınlar. Kapadokya'da bayram çok güzel" şeklinde konuştu.

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez de, "Yılın en uzun tatili hatta ilk ve en uzun tatili diyebiliriz. Ramazan Bayramı ile beraber Kapadokya'ya çok ciddi bir talep var. Kapadokya'da doluluk oranları şu anda yüzde 90'larda. Birçok otelden artık odaların kalmadığı duyuluyor. Fakat çok daha az olsa odamız mevcut. Kapadokya'yı düşünen tatilciler ellerini çabuk tutsunlar. Kapadokya bayramda tamamen dolu olacak diye düşünüyoruz" dedi. - NEVŞEHİR