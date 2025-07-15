Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları 15 Temmuz İçin Havalandı - Son Dakika
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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları 15 Temmuz İçin Havalandı

Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonları 15 Temmuz İçin Havalandı
15.07.2025 06:36
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Kapadokya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları ile süslendi. Balonlar, Türk bayrağı, Atatürk ve Şehit Ömer Halisdemir posterleri ile havalandı. AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları, 'Destan Gençlerle Yazıldı' pankartıyla bu özel günü kutladı. Pilot Alper Çetin, bu hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde şehitleri anarak demokrasi bayramının kutlanmasını diledi.

Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı, Atatürk posteri, Şehit Ömer Halisdemir posteri ve pankartlarla havalandı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü.

Sabah erken saatlerde Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağları ve Zelve Ören yerinden havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve 15 Temmuz'u anlatan pankartlar asıldı. AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları da sıcak hava balonuna üzerinde "Destan Gençlerle Yazıldı' yazılı pankart astı. AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir gazetecilere yaptığı açıklamada "15 Temmuz, bu milletin iradesine ve bağımsızlığına yönelen en büyük tehditlerden birine karşı, canı pahasına verdiği eşsiz bir mücadeledir. O gece, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden milletimiz; destanı yeniden yazdı. Bu destan, özellikle gençlerin cesaretiyle, kararlılığıyla ve inancıyla daha da anlam kazandı. Biz de AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak, şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl, Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak pankartımızla, 'Destan Gençlerle Yazıldı' mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcak Hava Balon Pilotu Alper Çetin de açıklamasında, "Bu hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde Ömer Halisdemir başta olmak üzere şehitlerimizi anıyoruz. Demokrasi ve milli birlik bayramımızın bütün milletimize kutlu olmasını diliyoruz. Her 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'in pankartını asarak havalanıyoruz" dedi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile birbirinden farklı vadiler üzerinde süzülen balonlar yaklaşık 1 saat boyunca Kapadokya semalarında uçtu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları 15 Temmuz İçin Havalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları 15 Temmuz İçin Havalandı - Son Dakika
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