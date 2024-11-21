Kapaklı\'da Otomobil-Tır Çarpışması: 1 Yaralı

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Kapaklı'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi ile Karaağaç Mahallesini bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki 48 HN 780 plakalı otomobil ile Ç.S. kontrolündeki 34 JJ 1622 plakalı tır çapmıştı.

Yaşanan kaza nedeniyle tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü tedavi altına alınırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.