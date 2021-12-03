Kapalı pazar yeri ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa Mahallesi'nde yapımını planladığı kapalı pazar yeri projesi 28 Aralıkta ihaleye çıkıyor.

Mudanyalıların rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerine imkan sağlayacak olan pazar yeri belediye mimar ve mühendisleri tarafından projelendirildi. Mudanya Kapalı Pazar Yeri 28 Aralık tarihinde ihaleye çıkıyor. 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerine yapılacak pazar alanında kapalı otopark, sosyal tesis, tuvaletler, mescit ve emzirme odası gibi alanlar yer alacak. Pazar Yeri projelendirme çalışmaları kapsamında "ortak akıl, birlikte yönetim" ilkesini uyguladıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, pazar alanını esnaf ve Mudanyalıların en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade etti. Yükselişte olan döviz kurlarının yatırımları etkilediğini kaydeden Türkyılmaz, "Kur krizinden bütün sektörler olumsuz etkilenirken, fiyat artışları sebebiyle firmalar teklif verdikleri belediye ihalelerine katılmıyor. Kapalı pazar yeri ile ilgili ihale sürecimizde umuyoruz ki böyle bir sıkıntı yaşamayız. Bir an önce ekonomimizin düzelmesini ve halkımızla projelerimizi buluşturmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA