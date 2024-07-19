Kapalıçarşı'da Ticaret Devam Ediyor: Dünya Yazılım Krizi Etkilemedi - Son Dakika
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Yerel

Kapalıçarşı'da Ticaret Devam Ediyor: Dünya Yazılım Krizi Etkilemedi

Dünya genelinde yaşanan yazılım krizi havalimanları, hastaneler ve bankacılık sistemlerini etkilerken, İstanbul Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı ise bu krizden etkilenmedi. Çarşıda ticaret normal şekilde devam etti ve esnaf herhangi bir sorun yaşamadı.

19.07.2024 14:07
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Dünyayı etkileyen yazılım krizi havalimanları, hastaneler, bankacılık sistemlerini durdururken, İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da ise bir akmasa olmadı, ticaret devam etti.

Dünya genelinde Windows internet alt yapısında meydana gelen sorun nedeniyle havalimanlarında, hastanelerde, bankacılık sistemlerinde ve birçok alanda işlemler yapılamadı. Özellikle Türkiye'de de bazı bankaların bankacılık sistemleri hata verdi.

Kriz, Tarihi Kapalıçarşı'yı vurmadı

Dünyanın en eski alışveriş merkezi olan ve serbest piyasanın kalbi Kapalıçarşı ise bu krizden etkilenmedi. Çarşıda altın, mücevher, sarrafiye gibi alanlarda ticaretin devam ettiği görüldü.

"Bizim ticaretimizde herhangi bir sorun yok"

Konuyla ilgili konuşan çarşı esnafı Cihat Zeytun, "Saat 09.00'dan beri istediğimiz satışlarımızı yapıyoruz. Bizi etkileyen bir durum yok. Toplu döviz bozumları, alımlarında herhangi bir problem yoktur. Bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Bizim ticaretimizde herhangi bir sorun yok. Borsa kapansa da bizi etkilemeyecektir. Mesai saatleri nasıl devam ediyorsa bizim için aynı şekilde devam edecektir. Alım, satımda herhangi bir makas aralığı da yoktur. Borsa kapansa da fiyat aralığı devam edecektir. Kapalıçarşı'da bir sorun yok, istediğiniz yerden alışverişinizi yapabilirsiniz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapalıçarşı'da Ticaret Devam Ediyor: Dünya Yazılım Krizi Etkilemedi - Son Dakika

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