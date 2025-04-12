Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Gümrük Memuru Tutuklandı

(EDİRNE) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, gizli kameralarla Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları ileri sürülen 38 gümrük memurunun önce savcılık ifadeleri alındı.

Zanlılar, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 15 kişi serbest kaldı.