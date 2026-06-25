Kaplumbağa Kurtarıldı - Son Dakika
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Kaplumbağa Kurtarıldı

Kaplumbağa Kurtarıldı
25.06.2026 10:12
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Eskişehir'de trafikte mahsur kalan su kaplumbağasını hayvansever bir vatandaş kurtardı.

Eskişehir'in işlek bir caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yüksek olan banketi çıkamayıp mahsur kalan su kaplumbağasını hayvansever vatandaş kurtardı.

İlginç olay, dün Odunapazarı ilçesi Sümer Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Oldukça işlek olan caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir su kaplumbağası, yolun ortasındaki banketi geçemeyerek mahsur kaldı. Bulvardan geçerken tesadüfen bu durumu fark eden ancak trafiğin yoğun olması sebebiyle aracıyla duramayan hayvansever Kemal Aybars, en yakın kavşaktan U dönüşü yaparak kaplumbağanın bulunduğu noktaya geri döndü. Kemal Aybars, ezilme tehlikesi yaşayan kaplumbağayı aracına alıp doğal yaşam alanına götürdü. Suyun içerisine girdiği görülen kaplumbağa, kısa sürede gözlerden kayboldu. Bu anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kaplumbağa, Eskişehir, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaplumbağa Kurtarıldı - Son Dakika

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