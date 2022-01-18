Kar altında antik yüzme keyfi - Son Dakika

- Kar altında antik yüzme keyfi

Termal havuza giren turistler, kar altında yüzmenin keyfini çıkardı

DENİZLİ - Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'yi ziyaret eden yabancı turistler, yoğun kar yağışı altında termal havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Denizli'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle ünlü Pamukkale'yi de beyaz örtüyle kapladı. Beyaz cenneti ziyaret eden yabancı turistler, eksi 2 dereye kadar düşen hava sıcaklığı ve kar yağışına rağmen milattan önce 2. yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki antik Kleopatra Havuzuna girmeyi ihmal etmedi. Soğuk ve yağışa aldırmayan turistler, 36 derece su sıcaklığına sahip olan ve içinde tarihi eseri barındıran antik havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Soğuk havada tarihi sütunlar arasında bir tarafta sıcak suyun diğer tarafta ise lapa lapa yağan karın keyfini çıkartan turistler, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.