Kar ve Tipi Geçitleri Etkiliyor

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Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde kar ve tipi etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan ve Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde buzlanmaya sebep oldu. Tipi ve buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı geçitlerde, can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı.

Karayolları ekiplerinin güzergahta karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.