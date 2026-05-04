Kar yağışı yolları kapattı

04.05.2026 12:34  Güncelleme: 12:36
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Şükranlı mahallesi, dün gece etkili olan ve halen devam eden kar yağışı altında.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Şükranlı mahallesi, dün gece etkili olan ve halen devam eden kar yağışı altında. Fırtına sebebi ile açılan ulaşımın yeniden kapandığı mahallede halk, ilçe merkezine kurulan pazara gitmek için çaba gösteriyor. Mahsur kalan belediye otobüsü kurtarılmalı bekliyor.

Mahalle Muhtarı Necmettin Aydın, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının halen devem ettiğini, greyderle açılan yolun rüzgarın etkisi ile yeniden kapandığını anlattı. Necmettin Aydın, "Mahallede dün akşam bağlayan kar yağışı halen devam ediyor. Kapanan yolumuz greyderle açıldı, ama fırtına sebebi ile kar yeniden yolumuzu kapattı. Umarım yolumuz bir daha kapanmaz. Çünkü bugün Seyitgazi'de semt pazarı var. Vatandaşlar pazara alışveriş yapmaya gidemiyorlar. Beni arayıp bana soruyorlar gidebilecek miyiz diye soruyorlar. Seyitgazi ilçesinden gelen bir belediye otobüsü yolda kaldı. Onunla ilgili kurtarma çalışması devam ediyor. Şu anda mahallemizde kar kalınlığı 40 santimetre civarında. Rüzgarın da etkisini gösterdiği yerlerde bu daha fazla. Çünkü o noktalarda yığılma oluyor. Kar yükünden dolayı erik dalları kırıldı. Zirai açıdan gerçekten tehlikeli bir durum var. Hele ki bu akşam don olayı gerçekleşirse durum çok kötü olur. Bizim çocukluğumuzda çok yağıyordu. Fakat son 20 -30 yıldır bu mevsimde böyle bir kar yağışı görmedik" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 12:46:42. #7.13#
