Kar yağışından zarar gören üreticiye 7 milyon hibe - Son Dakika
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Kar yağışından zarar gören üreticiye 7 milyon hibe

29.04.2022 11:52
Kar yağışından zarar gören üreticiye 7 milyon hibe

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kar yağışından dolayı zarar gören üretici ve çiftçiler için Cumhurbaşkanlığı tarafından 7 milyon TL hibe gönderildiği açıkladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kar yağışından dolayı zarar gören üretici ve çiftçiler için Cumhurbaşkanlığı tarafından 7 milyon TL hibe gönderildiği açıkladı.

Son 22 yılın en sert geçen kışını yaşayan Adıyaman'da 18-25 Ocak tarihleri arasında aşırı kar yağışından dolayı birçok üretici ve çiftçinin sera, ahır ve çiftliği zarar görmüştü. Adıyaman Valiliğinin girişimleri, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın gayretleriyle Cumhurbaşkanlığı tarafından Adıyaman'a ki üretici ve çiftçilere destek için 7 milyon TL gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ahmet Aydın, "Aşırı kar yağışından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yaptığımız tespit ve takipler neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile tarım zararlarının karşılanması amacıyla 7 milyon TL acil yardım çerçevesinde hibe olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesabına yattı. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep TayyiP Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi. - ADIYAMAN

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Türk Lirası, Ahmet Aydın, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar yağışından zarar gören üreticiye 7 milyon hibe - Son Dakika


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