Kara Ağaç Destanı Oyuncuları Selçuklu Uygarlığı Müzesi\'ni Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret eden, Kara Ağaç Destanı dizi oyuncularından Merih Öztürk ile Eray Ertüren, yapının böyle bir düzenleme ve uygulamayla yeniden hayata kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetlerin zengin mirası ile dünya harikası doğal güzellikleri adeta harmanlayarak ziyaretçilerine sunan kadim kent Kayseri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ulusal ve uluslararası çapta tanıtılıyor.

Bu kapsamda yapılan proje ve yatırımlarla ilgi odağı olan Soğanlı Vadisi, son olarak her cuma TRT1'de yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisinin çekim için tercih ettiği bir mekan oldu. Aynı zamanda tarihi Kayseri Mahallesi'nde de çekimleri yapılan dizinin oyuncuları kadim kentin zenginliklerini de yakından tanımaya devam ediyor.

Bu kapsamda, çekimleri, gezginlerin yeni gözdesi Soğanlı Vadisi ve tarihi Kayseri Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve her cuma TRT1'de yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisi oyuncularından Merih Öztürk ve Eray Ertüren Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı Müzesi başarılı oyunculardan büyük beğeni topladı. Yapının böyle bir düzenleme ve uygulamayla yeniden hayata kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden oyuncular beğenilerini anı defterine de aktararak müzeden ayrıldı.

Kent için tarihi ve hayal değerinin yanı sıra, yerel ve evrensel kültürel mirasın da önemli bir parçası olan bu anıt eser, Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Selçuklu dünyasını farklı yönleriyle tanıtan bir müzeye dönüştürülerek 21 Şubat 2014 tarihinde hizmete açılmıştı.

Kent tarihinden yola çıkarak Anadolu ortaçağına ve Selçuklu Uygarlığı'na odaklanan müzenin bir kısmında Selçuklu Medeniyeti ile ilgili uygarlığı ön plana çıkartırken diğer kısmında ise şifahiye özelliğini ile dikkat çekiyor. Selçuklu Uygarlığı ile ilgili olan kısımda; 'Selçuklu Kenti', 'mimarisi', 'sanatı', 'bilimi', 'giysisi' gibi unsurlar ile 'Kayseri'de Selçuklular', 'Anadolu'da Selçuklular' gibi kısımlar yer alırken Şifahiye ile ilgili kısımda ise 'hastalıklar', 'tedavi yöntemleri ve aletleri', 'bilginler', 'ecza', 'su ve sağlık', 'müzik ile tedavi', 'renk ile tedavi' gibi kısımlar yer alıyor.

Müze içerisinde sergilenen Selçuklu ve yakın dönemine ait eserlerin yanı sıra, etkileşimli ve teknolojik görsellik içeren alanlar da ziyaretçileri büyülüyor. Müzede ziyaretçiler; dinleyerek, deneyerek, uygulayarak ve teknolojik aletleri kullanarak Selçuklu Medeniyeti hakkında bilgiler alırken ayrıca çocukların müzeyi ve Selçuklu'yu daha iyi tanıyabilmesi amacıyla çocuk odasında çizgi filmler ve çeşitli oyunlarla hizmet sunuluyor. Yine müze içerisinde oluşturulan mekanlarda çeşitli konser ve kültürel faaliyetler de vatandaşlarla buluşuyor. - KAYSERİ