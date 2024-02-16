Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ ve Kırklareli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ ve Kırklareli'de incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ ve Kırklareli\'de incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ'daki 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Kırklareli'ndeki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

16.02.2024 13:57  Güncelleme: 13:58
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ'daki 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Kırklareli'ndeki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Tekirdağ Çorlu'daki 5'inci Kolordu Komutanlığında ve Kırklareli Vize'deki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ ve Kırklareli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ ve Kırklareli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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