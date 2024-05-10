Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, EFES-2024 Tatbikatı hazırlıkları için İzmir\'de inceleme ve denetlemelerde bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 'EFES-2024 Tatbikatı' hazırlıkları çerçevesinde İzmir'de inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 10-30 Mayıs tarihleri arasında 'Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Safhası' ile 29-30 Mayıs tarihlerinde 'Seçkin Gözlemci Günü' icra edilecek olan 'EFES-2024 Tatbikatı' çerçevesinde Ege Ordusu Komutanlığı ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi. Paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA