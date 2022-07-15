Karaağıl köyünde gözleme hayrı - Son Dakika
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Karaağıl köyünde gözleme hayrı

15.07.2022 13:24
Karaağıl köyünde gözleme hayrı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde kaza belalara karşı yağlı hayır gözlemesi yapılarak dağıtıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde kaza belalara karşı yağlı hayır gözlemesi yapılarak dağıtıldı.

Karaağıl köyündeki gözleme hayrında hayırseverlerin un, yağ ve nakdi yardımları sonrasında köylü kadınların saclarda pişirdiği yağlı gözlemeler cemaatin alması için ilçe merkezindeki ve çevre köylerdeki camilere bırakıldı, ayrıca köy halkına dağıtıldı.

Kaza belalara karşı gözleme hayrı yapma fikrinin köyün gençlerinden geldiğini söyleyen Köy Muhtarı Hüseyin Şahin," Gözleme hayrına malzeme ve nakdi yardımda bulunan hayırseverler ile sacın başında büyük bir özveriyle gözleme pişiren kadınlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah bizleri bela ve kazalardan korusun, birlik beraberliğimizi daim etsin" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaağıl köyünde gözleme hayrı - Son Dakika

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