Karabağ Mahallesi\'nde cami ve sağlık evi yenilendi

01.05.2026 14:04  Güncelleme: 14:05
Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde cami ve sağlık evinde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İncirliova Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Karabağ Mahallesi'nde bulunan mahalle camisi ile sağlık evinin dış cephe boya ve badana işlemleri yapılırken, çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik çalışmaları da gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte hem ibadet alanı hem de sağlık hizmeti sunulan yapı daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirildi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşların ibadetlerini huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri ve sağlık hizmetlerinden daha uygun şartlarda faydalanabilmeleri amacıyla çalışmaların titizlikle tamamlandığını ifade ederek "Karabağ Mahallemizde bulunan mahalle camimiz ve sağlık evimizin dış cephe boya, badana, çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik işlerini tamamladık. Hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri, sağlık imkanlarından daha uygun şartlarda ve ferah bir ortamda faydalanmaları için cami ve sağlık evimizi hazır hale getirdik. Merkezde yaptığımız tüm hizmetleri kırsal mahallelerimizde sürdürmeye, vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Advertisement
