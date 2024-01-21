Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün asfaltlama mesaisi durmaksızın sürüyor. Muhtarlıklardan gelen talepleri aciliyet sırasına göre değerlendiren ve buna göre program yapan ekipler, ilçenin farklı sokaklarında hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor. Salih Omurtak Mahallesi'nin hemen ardından Gazi Mahallesi'nde ter döken ekipleri, her zaman olduğu gibi Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yalnız bırakmadı. Soğuk sıcak demeden sahada yoğun emek harcayan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Selvitopu, çalışmaları yerinde denetledi.

Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbıyık'ın da yer aldığı incelemede Başkan Selvitopu, vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Karabağlar'ın yaklaşık 500 bin nüfusa sahip bir ilçe olduğunu ve 58 mahallesinde 3600 sokağı bulunduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu nedenle mütevazı bütçemizi en iyi şekilde değerlendirerek, araç parklarımızı güçlendirmeye gayret ettik. Bugün Karabağlar Belediyesi ilçeye kazandırdığı modern araçlar sayesinde, kendi plentinde ürettiği asfaltı tekniğine uygun şekilde serebiliyor. Aynı anlayışla çalışmaya ve araç filomuzu, ekiplerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Asfalt üretim tesisinin (plent) gelecek günlerde bakıma alınacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bakım tamamlanır tamamlanmaz sahadaki asfaltlama çalışmalarımız aynı yoğunlukta sürecek. Hedefimiz tüm vatandaşlarımıza eşit ve nitelikli hizmet vermek" diye konuştu.

Muhtar Akbıyık ve vatandaşlar da çalışmalar nedeniyle Başkan Selvitopu'yla ekiplere teşekkür etti.