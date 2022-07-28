Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu - Son Dakika
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Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu

28.07.2022 11:51
Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu

Karabağlar Belediyesi'nin, öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlediği Yaz Okulları devam ediyor. 2., 3. ve 4. sınıfa geçen çocuklar için 18 Temmuz – 12 Ağustos, 5. ve 6. sınıfa geçen çocuklar için de 15 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaz Okulları yoğun ilgi görüyor.

Karabağlar Belediyesi'nin, öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlediği Yaz Okulları devam ediyor. 2., 3. ve 4. sınıfa geçen çocuklar için 18 Temmuz – 12 Ağustos, 5. ve 6. sınıfa geçen çocuklar için de 15 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaz Okulları yoğun ilgi görüyor.

Çocuklar, Ali Fuat Erden Semt Merkezi, Aşık Veysel Semt Merkezi, Barış Semt Merkezi, Cennetçeşme Semt Merkezi, Esendere Semt Merkezi, Eskiizmir Semt Merkezi, Kazım Karabekir Semt Merkezi ve Limontepe Semt Merkezi'nde, yerel yönetimler, çevre bilinci, drama, eğlenceli bilim ve Fen, Eğlenceli Matematik, Kısa Film Atölyesi, Mahalle Oyunları, Ritim ve Dans, Uzay ve Astronomi gibi dersleri, keyifli şekilde işliyorlar.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Eskiizmir Semt Merkezi'ni ziyaret ederek, Yaz Okulu'na katılan öğrencilerin coşkusuna ortak oldu. Belediyelerin görevlerinin ana başlıklarıyla anlatıldığı dersin ardından sınıfa konuk olan Başkan Selvitopu, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Selvitopu, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklara memnun kalıp kalmadıklarını, başka hangi talepleri olduğunu sordu. Çocuklar da özellikle havuz istediklerini söyleyince Başkan Selvitopu, "Isıtmalı çocuk havuzunun da olduğu Atatürk Gençlik Merkezi'ni gelecek yıl açmayı hedefliyoruz. Eminim hepiniz orayı çok beğeneceksiniz" dedi.

Çocuklar sohbetin ardından, drama gösterilerini sergilediler.

Daha sonra günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

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Kaynak: ANKA

Necip Fazıl Kısakürek, Karabağlar Belediyesi, Kazım Karabekir, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu - Son Dakika

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