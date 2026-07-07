Karabiga\'da köprüler yenileniyor

Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga Beldesinde bulunan Şeremet Deresi üzerindeki köprülerin yenilenmesi için adım atıldı.

Karabiga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Çanakkale DSİ Şube Müdürü Serdar Kurt ve beraberindeki heyet ile birlikte Karabiga Beldesinde bulunan Şeremet Deresi üzerindeki köprülerin yenilenmesine yönelik incelemelerde bulundu. Köprülerin mevcut durumu değerlendirilerek yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE