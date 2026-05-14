Başkan Çetinkaya\'dan ücretsiz ulaşım ve park vurgusu

14.05.2026 14:46  Güncelleme: 14:47
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 65 yaş altı emeklilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanma uygulamasının sona ereceğini açıkladı. İdare Mahkemesi'nin kararına uymak zorunda olduklarını belirten Çetinkaya, bu grup için indirimli tarife üzerinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Parklara zarar verenlere yönelik sert açıklamalarda bulunan Çetinkaya, kamu malına zarar verilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Parklara zarar verenler nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve kamera sistemlerinin devreye alınacağını aktaran Çetinkaya, şunları söyledi: "Bu şehre böyle saldım çayıra mevlam kayıra çöpümü atarım, burayı yakarım mantığıyla zarar veremez. Şimdi kameralar geliyor parklara. Kendi evladım olsun, kendi babamın oğlu olsun; o salıncağın zinciri kıranı yamultacağım. Devlet düşmanlığı bu. Yani bugün sen koskoca masayı yakmak için yarım saat uğraşıyorsun ya, utanmasa soba kurup yakacak yani. Zoruma gidiyor. Beş kuruş para bulacağım diye kapı kapı gez, çocuğun yüzüne unut, gece 1'lerde uykusuz, araba içinde uyuyup gel, şuraya bir park yap. Gelsin parkı yaksın. Bu tarz tipleri Karabük'te istemiyoruz kardeşim. Yakalarsam suyun elektriğini keserim, sosyal tesislere girişlerini yasaklarım, otobüse binişlerini yasaklarım. Parka, devlet malına zarar verenin otobüslere sokmam, suyunu keserim, belediyede ne kadar imkanı varsa engellerim. Şuradaki iki güzel çocuk, şurada mutlu olacak. Sen de keyifle kendini ispat edeceksin. Salıncağı tekmele, masayı yık, yak. Hayır efendim, buna müsaade edemeyiz. Devlet malına zarar verenin kesinlikle tahammül etmeyeceğiz."

Toplu taşımada ücretsiz taşıma konusunun kendi dönemlerinden önce yargıya taşındığını belirten Çetinkaya, İdare Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.

Mahkeme kararının belediyeye tebliğ edildiğini ifade eden Çetinkaya, "Biz belediyeler kanundan büyük kuruluşlar değiliz. İdare Mahkemesi bizim üst makamımız. Ücretsiz taşıma konusu ile ilgili mahkemenin kararını uygulamak zorundayız." dedi.

Kararın hemen uygulamaya alınmadığını kaydeden Çetinkaya, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hakkının devam edeceğini belirterek, "65 yaş altına da indirim getiririz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşanan su sıkıntısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çetinkaya, depolardaki doluluk oranının geçen yıl 6'da 1 seviyesine kadar düştüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığına yaptıkları başvuru sonrası arıtmaya giden suyun vatandaşların kullanımına yönlendirildiğini aktaran Çetinkaya, bu yıl ise 8 sondaj kuyusu açıldığını ifade etti.

Vatandaşlara su kullanımında tasarruf çağrısında bulunan Çetinkaya, israfa karşı duyarlı olunmasını istedi. - KARABÜK

