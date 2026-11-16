Karabük Safranbolu'da bahçesine kurt gelen ev sahibi o anları balkondan kaydetti - Son Dakika
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Karabük Safranbolu'da bahçesine kurt gelen ev sahibi o anları balkondan kaydetti

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Karabük Safranbolu\'da bahçesine kurt gelen ev sahibi o anları balkondan kaydetti
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Karabük Safranbolu\'da bahçesine kurt gelen ev sahibi o anları balkondan kaydetti
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece yerleşim alanına gelen kurt, Aşağı Tokatlı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde dolaştı. Ev sahibi kurdu balkondan cep telefonuyla görüntüledi; hareketler güvenlik kamerasına da yansıdı, kurt sonra bölgeden uzaklaştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına gelen kurt, bir evin bahçesi ve çevresinde dolaştı. Kurdu fark eden ev sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde müstakil evinin önünde bir kurt gören ev sahibi, balkona çıkarak hayvanı görüntüledi. Bir süre bahçe ve yol çevresinde dolaşan kurt, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kurdun evin önündeki hareketleri, cep telefonu görüntülerinin yanı sıra güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İHA
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