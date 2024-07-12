Karabük\'te "15 Temmuz" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı

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Karabük'te hain darbe girişiminin 8. yıldönümü nedeniyle "15 Temmuz" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Karabük Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde '15 Temmuz' konulu fotoğraf ve resim sergisi düzenlendi. Serginin açılışında konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için bir resim sergisi düzenlendiğini belirtti. "O gün nasıl ki canıyla, kanıyla tankların önünde, uçakların altında canını feda eden şehitlerimiz olduğu gibi bundan sonra da bu milleti, bu devleti ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz" diyen Yavuz, " Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Sakarya'ya, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları minnetle, saygıyla anıyorum. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, aramızda olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Allah bir daha bu ülkeye ve bu millete 15 Temmuz gibi hain girişimleri yaşatmasın. Zaten milletimiz de kararlılıkla bu tür hain girişimlerin karşısında kararlılıkla duracaktır" dedi.

Konuşmanın ardından ay yıldız şeklinde hazırlanan serginin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Ajanslara ait 15 Temmuz akşamını anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesi ile program sona erdi.

Serginin açılış törenine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen resimlerin de yer aldığı sergi, hafta boyunca alışveriş merkezinde ziyarete açık olacak. - KARABÜK