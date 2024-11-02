Karabük'te 2025 Bütçe Toplantısı - Son Dakika
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Karabük'te 2025 Bütçe Toplantısı

Karabük\'te 2025 Bütçe Toplantısı

Karabük İl Genel Meclisi, 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Başkan Sözen, süreci anlattı.

02.11.2024 12:56
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Karabük'te İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, Kasım ayının İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesinin ve bütçe planlamalarının yapılacağı bir ay olduğunu ve çalışmaların 20 gün süreceğini belirtti.

"Bütçe gelecekteki bir dönem için gelir ve giderlerin tasarlandığı mali bir plan olup ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracak öneme haizdir" diyen Sözen, "Plan Bütçe Komisyonumuz 2025 yılı bütçe taslağını 5 gün boyunca çalışacak ve meclisimize sunarak bütçe müzakerelerini başlatmış olacaktır. Müzakereler çerçevesinde tüm birim müdürlerimiz ve ilçe özel idare müdürlerimiz meclisimize davet edilecek. Öncelikle 2024 yılı bütçesi ile ilgili ayrıntılı bilgi alınacak. Daha sonra 2025 yılı bütçesi ile ilgili talepleri görüşülüp karara bağlanacaktır. Bunun dışında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün taleplerini bütçe imkanları dahilinde karara bağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

2025 yılı bütçesinin tasarruf eksenli bir bütçe olmanın yanı sıra yatırımcı, üretken ve aktif bir bütçe olacağının altını çizen Sözen, "Milletimizin vergileri ile merkezi bütçeden ilimize aktarılan her kuruşu yine milletimize sorumluluk bilinciyle hizmet olarak geri iade edeceğiz. İdaremiz ilde icracı bir kurum olduğundan tasarruf edilen her bir kuruş yıl içeresinde ilçelerimize ve köylerimize yatırım olarak geri dönmektedir bunu son derece önemsiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te 2025 Bütçe Toplantısı - Son Dakika

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