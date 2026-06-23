Ata binip oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün yaşadılar

Karabük'te düzenlenen sünnet şöleninde bir araya gelen 25 çocuk, gün boyunca gerçekleştirilen gezi, konvoy ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar ve aileleri sabah saatlerinde Kazdağlıoğlu Meydanı'nda bir araya geldi. Daha sonra Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde kına ve dua programı düzenlendi.

Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken, şehir merkezinde konvoy oluşturuldu. Ardından çocuklar ve aileleri çeşitli gezi noktalarını ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdi.

Şölen çerçevesinde çiftliği de götürülen çocuklar ata binme deneyimini de yaşadılar. Daha sonra konvoy halinde Karabük Belediyesi Kanyon Düğün Salonu Bahçesine getirilen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunularak hediyeler verildi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, sosyal dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğin geleneksel olarak her yıl gerçekleştirildiğini belirtti.

Çocukların bahçede kurulan oyun parkurlarında da eğlenmesiyle program sona erdi. - KARABÜK