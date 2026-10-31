Karabük\'te 87 yaşındaki Halil Önder, üç yılda hafız olup Ankara sınavını kazandı

KarabüK'te, 87 yaşındaki Halil Önder, koronavirüs salgını döneminde evde geçirdiği zamanı değerlendirerek Kur'an-ı Kerim ezberlemeye başladı. Herhangi bir kursa gitmeden kendi imkanlarıyla üç yılda hafızlığını tamamlayan Önder, Ankara'da girdiği sınavı kazanarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

1950'li yıllarda köylerde açılan Kur'an kurslarında dini eğitim almaya başladığını anlatan Önder, o dönemlerde yaşanan zorluklara rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini söyledi. Uzun yıllar özel demir çekme fabrikalarında ustabaşı olarak çalışan Önder, emekli olduktan sonra Hicaz'a giderek hac görevini yerine getirdi.

Medine'de bir sabah namazı sırasında duyduğu Türkçe sesin kendisini etkilediğini belirten Önder, burada İstanbul'un tanınmış hafızlarından Fatih Çollak ile tanıştığını ve sohbetleri sırasında hafızlık konusunda kendisinde büyük bir istek oluştuğunu dile getirdi.

"Dünyada hafızlık kalksa benden kalkmaz"

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı dönemde zamanını değerlendirmek istediğini ifade eden Önder, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye karar verdiğini belirtti. Üç yıl boyunca kendi imkanlarıyla çalışarak hafızlığını tamamladığını anlatan Önder, 87 yaşında Ankara'da yapılan sınava katıldığını ve başarılı olduğunu söyledi.

Herhangi bir kursa gitmeden kendi başına çalıştığını vurgulayan Önder, "Kendi imkanlarımla okudum. Ankara'da imtihan oldu, Allah'ın izniyle kazandık. Oradaki hafızlar da bana çok yardımcı oldular. Yavaş yavaş okumayı öğrendim. Kendime güveniyorum. Dünyada hafızlık kalksa benden kalkmaz. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızlardan biri benim, dedim. Çok sevindiler" diye konuştu.

Yaşının ilerlemesi nedeniyle ezber sürecinin zaman zaman zorlaştığını ancak azimle çalışmaya devam ettiğini belirten Önder, hafızlığını tamamlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.