Karabük\'te Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Karabük öğrencilerde deprem bilincini geliştirerek deprem sırasında ve sonrasında neler yapmaları ve nasıl davranmaları konusunda bilgilendirmek amacıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

1 - 7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Tatbikata AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şevket Küçükzoroğlu, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde AKUB, AFAD, UMKE, Karabük İtfaiyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği gerçekleşen depreme sınıflarda yakalanan öğretmenler ve öğrenciler çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerine güvenli bir bölge oluştururken ikinci siren sesiyle birlikte okullarını tahliye ederek güvenli bir alanda toplandılar.

AFAD KBRN ekibi tarafından tahliye edilen okulda herhangi bir gaz kaçağına karşı gaz ölçüm cihazları ile yaptıkları kontrolün ardından deprem esnasında dolapların devrilmesi sonucu mahsur kalan görevli ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin okulun 3'üncü katında mahsur kalan ve yürüyemeyecek durumda olan afetzedeleri sedye ile yüksek kattan tahliye tekniği ile kurtarırken, okul bahçesinde çıkan yangını söndürmesiyle program sona erdi.

Hafta boyunca kentteki tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirileceği öğrenildi. - KARABÜK