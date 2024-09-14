Karabük\'te Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri Açıldı

Yerel

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın vaatlerinden biri olan Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla vaatlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Atıl durumdayken yapılan çalışmalarla yenilenen Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Yavuz, "İçinde bulunduğumuz bu alan, Karabük tarihi açısından son derece önemli bir mekan. Her şehrin bir kimliği ve ruhu vardır. Bu kimliği kazandıran mekanlar ise o şehrin ruhunu oluşturan unsurlardır. Karabükümüzün ruhuna ve kimliğine değer katan önemli bir yer olan 'Havuzlu Bahçe', 1940'lı yıllardan bu yana şehrimizin kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Sadece Havuzlu Bahçe değil, Yenişehir Mahallesi ve bu yerleşke de aslında Karabük'ün kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Çok kısa bir süre önce sizlerle birlikte yine bu alanda park açılışı yaptık. O parkımız da şehrin kimliği ve ruhu için önemli bir alandı. Ben inanıyorum ki, mekanların bir ruhu vardır. Ne kadar özlemişseniz, bu mekan da siz değerli hemşerilerimizi özlemiştir. Sosyal tesisimizin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Belediye Başkanımıza, belediyemizin değerli bürokratlarına, işçisinden memuruna kadar herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine de devir noktasındaki kararlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise Havuzlu Bahçenin Karabük'ün kültürel ve manevi mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burası, sadece bir buluşma noktası değil. Ailelerimizin, çocuklarımızın ve sevdiklerimizin huzurla bir araya geldiği, komşuluk ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği müstesna bir mekandır. Uzun bir süre kapalı kalan bu kıymetli tesisi Kardemir ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar neticesinde yeniden halkımızın hizmetine sunuyoruz. Gayemiz, burada hemşehrilerimizin aileleriyle, dostlarıyla huzur içinde vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmaktır."

Dualarla açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri tesisi gezdi. - KARABÜK