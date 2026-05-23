Karabük\'te Kurban Pazarı Denetimi

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Karabük-Yenice kara yolu Melise mevkisinde kurulan kurban pazarına çevre il ve ilçelerden gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satış alanlarına getirdi. Üreticiler, hayvanlarını çadırlara ve satış noktalarına yerleştirerek bayram hazırlıklarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de kurban pazarında vatandaşları çeşitli dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Pazarda alıcı ve satıcılara yönelik çalışma gerçekleştiren ekipler, para alışverişi sırasında yaşanabilecek parada sahtecilik, tırnakçılık, tantanacılık ve yankesicilik gibi suçlara karşı dikkatli olunması konusunda bilgi verdi.

Kurban satış alanını tek tek gezen polis ekipleri, hayvan sahipleriyle görüşerek güvenlik konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, vatandaşlara konuya ilişkin hazırlanan bilgilendirme broşürlerini de dağıttı. - KARABÜK