Karabük\'te Muhtarlar Günü\'nde Özçelik muhtarlığın 200 yıllık geçmişini vurguladı

Karabük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Yenişehir Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ozan Özçelik, muhtarlık kurumunun milletin sesi, devletin yereldeki temsilcisi olduğuna dikkat çekti.

Muhtarlık kurumunun 200 yıllık bir köklü geçmişe sahip olduğunu belirten Özçelik, misyonunda millet ve devlet arasında bağ kurmanın bulunduğunu ifade ederek, muhtarlar gününü tebrik etti.

Konuşmanın ardından program sona erdi.

Programa Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.