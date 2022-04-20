Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor - Son Dakika
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Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor

20.04.2022 16:00
Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 19,3'ünü oluşturan çocuk sayısının 48 bin 34 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 19,3'ünü oluşturan çocuk sayısının 48 bin 34 olduğu bildirildi.

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yıl sonu itibarıyla, 84 milyon 680 bin 273 kişilik Türkiye nüfusunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocukların oluşturduğunu açıkladı.

Karabük'te çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 19,3 olurken, çocuk nüfus 48 bin 34 kişi oldu. Verilere göre Zonguldak'ta çocuk nüfus sayısı 121 bin 623, Bartın'da ise 39 bin 101 olarak belirlendi. - KARABÜK

Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor - Son Dakika


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