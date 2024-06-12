Karabük'te Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Yerel

Karabük'te Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük ili sınırları içerisinde izin verilen kişiler dışında 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlara girişlerin yasak olduğunu duyurdu. Vali Yavuz, tüm vatandaşları orman yangınları ve ormanları korumak konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca Kurban Bayramı ve tatil süreci için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

12.06.2024 20:17
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Karabük'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı

KARABÜK - Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Vali Mustafa Yavuz, Karabük ili sınırları içerisinde izin verilen kişiler dışında 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlara girişlerin yasak olduğunu söyledi.

Karabük Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen mayıs ayı güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Vali Yavuz, Karabük'ün güvenliği ve huzuru için tüm kurumlar ile birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Tüm vatandaşların orman yangınları ve ormanları korumak ile ilgili daha dikkatli olması yönünde çağrıda bulunan Vali Yavuz, "15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde Karabük sınırları içindeki ormanlara girişler, izin verilen kişiler dışında yasaklanmıştır. Unutmayalım ki geleceğimiz olan yeşil vatanı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili süreci için tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Vali Yavuz, "Tatil boyunca tüm birimlerimiz ve personelimizle sahada olacağız. Bayram tatili süresince emniyet birimlerimiz 59 ekip 494 personelle, jandarma birimlerimiz ise 101 ekip 435 personel olmak üzere toplam 160 ekip 929 personelle görev başında ve sahada olacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: İHA

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