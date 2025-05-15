Karabük\'te Robot Yarışması Düzenlendi

Karabük'te, 'Eğitim Kenti Karabük Projesi' kapsamında yürütülen Demir Kod faaliyeti çerçevesinde düzenlenen TEKNOKARABÜK Proje ve Robot Yarışması, 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen etkinlikte ortaokul ve lise öğrencileri, teknoloji ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergiledi.

Yarışmalarda, otonom araç, mini sumo, dron uçurma, çizgi izleyen robot, tozkoparan, akıllı şehir, eğitim teknolojileri ve insanlık yararına teknoloji olmak üzere 8 farklı kategoride toplam 159 takım mücadele etti. İki gün süren yarışmalar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda da gelişimlerinin önemine dikkat çekti.

"Öğrencilerimizi çok yönlü geliştirmek istiyoruz" diyen Akbaş, "Sosyal, kültürel, sportif, bilimsel ve teknolojik yarışmaları önemsiyoruz. Öğrencilerimizin burada ortaya koyduğu projeler ve robot tasarımları bizleri gururlandırdı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, Kayseri'de düzenlenecek MEBROBOT yarışmasına katılacak takımlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan öğrenciler, geliştirdikleri projelerle büyük beğeni toplarken, dereceye giren takımlara ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından takdim edildi. - KARABÜK