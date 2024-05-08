Karabük\'te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere lokum ve broşür dağıtıldı

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Karabük'te Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Mustafa Yavuz ve beraberindekiler, sürücülere lokum ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Postane Kavşağı'nda düzenlenen etkinlikte, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İsmail Gökcek, sürücülere lokum, düdük ve bilgilendirici broşür dağıtarak, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ülkede olduğu gibi Trafik Haftası'nı Karabük'te çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

"Hem jandarma teşkilatımız, hem emniyet teşkilatımız hem de valiliğimizin koordinesinde diğer kurumlarımızla birlikte etkinliklerimizin planlamasını yaptık" diyen Yavuz, "Biliyorsunuz bu trafik haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Şu anda da sizlerle birlikte yaya önceliği ve yaya geçitlerinde özellikle araçlarımızın ve sürücülerimizin yayalara karşı duyarlı olması noktasında bir etkinlik gerçekleştirdik. Sürücülerimizi bu anlamda hem emniyet kemeri, hem yaya önceliği hem de yaya geçitleriyle ilgili bir farkındalık oluşturması noktasında sürücülerimizle az önce kendilerine bir duyarlılık noktasında bilgilendirme yaptık. Broşürlerimizi dağıttık. Çocuklarımızla birlikte yaya geçitlerimizi kullanarak bilinçlendirme ve farkındalıkla ilgili olarak bu etkinliğimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Yavuz, "Hafta boyunca da bu trafik farkındalığı yaya geçitlerindeki farkındalık, emniyet kemeri takılmasıyla ilgili farkındalık, aşırı hız yapılmaması ve sürücülerimizin dikkat etmesi gereken temel trafik eğitimleriyle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirmelere devam edeceğiz. Trafik açısından önemli bir noktadayız ve geçiş noktasındayız. Bayramda da açıkçası bu yoğunluğu yaşadık. Önümüzdeki günlerde de yaz tatili ile birlikte bu yoğunluğun da artmasını bekliyoruz. Hem emniyetimiz hem jandarmamız trafik tedbirlerini aldılar. Bundan sonra da uygulamaya devam ediyoruz. Bütün sürücülerimize yaya geçitlerinde, yayalarımıza karşı duyarlı olmaya, emniyet kemerlerini takmaya, aşırı hız yapmamaya, aşırı hatalı sollama yapmama da kendilerine çağrıda bulunuyorum" dedi.

Konuşmanın ardından çocuklara hediye takdiminde bulunulmasıyla program sona erdi. - KARABÜK