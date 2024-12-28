Karabük\'te Ücretsiz Sinema Günleri Başladı

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Karabük'te ücretsiz sinema günleri etkinliği çerçevesinde öğrenciler İran yapımı "Cennetin Çocukları" filmini izledi.

Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz sinema günleri etkinliği düzenlenmeye başladı. Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan Karabük Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde öğrenciler İran yapımı "Cennetin Çocukları" filmini izledi.

Programa, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven katıldı. Film öncesinde, Başkan Yardımcısı Temel tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliğe katılmak isteyenlerin Sosyal Yaşam Merkezi ve Hemşehri İletişim Merkezi'ne kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi. - KARABÜK