Karabük'teki Marzinc Fabrikasında Radyasyon Tespiti - Son Dakika
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Karabük'teki Marzinc Fabrikasında Radyasyon Tespiti

Karabük\'teki Marzinc Fabrikasında Radyasyon Tespiti

Karabük'te bulunan çinko geri kazanım tesisi Marzinc'te radyasyon tespit edildiği iddia edildi. İşçiler CİMER'e şikayette bulunurken Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yapılan inceleme sonucunda radyasyon seviyesi yüksek bulgulara rastlanıldığı fakat bu radyasyonun fabrika dışına çıkmadığı belirtildi.

07.09.2024 19:10
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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK)- Karabük'te 2013 yılında kurulan çinko geri kazanım tesisi Marzinc'te radyasyon tespit edildiği iddia edildi. İşçiler CİMER'e şikayette bulunurken Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yapılan inceleme sonucunda radyasyon seviyesi yüksek bulgulara rastlanıldığı fakat bu radyasyonun fabrika dışına çıkmadığı belirtildi. Fabrika yetkilisi ise "fabrikanın işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığı ve işçilerin güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alındığını" bildirdi.

Türkiye'nin önde gelen 5 çelik üreticisi (Çolakoğlu, Diler, İçdaş, Kaptan ve Kroman) tarafından Karabük'te 2013 ylında halkın tepkisine rağmen kurulan MARZİNC (Marmara Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) fabrikasında tedbirsiz çalışma, işçi güvenliğini ikinci plana koyma ve radyasyon seviyesi yüksek ham madde kullanıldığını iddia eden işçiler CİMER'e şikayette bulundu. İşçilere üç gün süreyle idari izin verildiği ve fabrikanın içindeki radyasyonlu ham madde temizlenene kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

NDK'dan "fabrikada radyasyon var ama halka zararı yok" raporu

İddialar üzerine Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından inceleme başlatılmış düzenlenen rapor Karabük Valiliği kanalıyla servis edilmişti. Raporda, fabrikada ham madde depolarında radyasyon seviyesi yüksek bulgulara rastlanıldığı fakat bu radyasyonun fabrika dışına çıkmadığı belirtildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan radyasyon ölçümleri neticesinde, bölgede yaşayan vatandaşlarımız için radyasyona bağlı herhangi bir tehlike söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Ölçümlerde hammadde depolanan silolarda ve tesiste bulunan araç, makine ve ekipmanın bir kısmında art alan radyasyonunun üzerinde değişen radyasyon doz hızları tespit edilmiştir. Bu radyasyon doz hızları ölçüldükleri bölgeden birkaç metre uzaklaşıldığı zaman art alan radyasyonu seviyesine düşmektedir. Tesis sınırları içerisinde yukarıda belirtilen yerler dışında art alan radyasyon seviyesini aşan herhangi bir tespit yapılmamıştır."

Ölçüm ve tespitlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karabük Valiliği, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı ve firma ile paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, "İlgili kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde ölçüm, analiz ve tesis içinde tespit edilen radyoaktif kirliliğin giderilmesi faaliyetlerine başlanmıştır. Ayrıca Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından bütün Türkiye sathında sürekli olarak radyasyon doz hızını ölçen Radyasyon Uyarı ve İzleme Sistemi Ağı'nın Karabük'te bulunan istasyonunda son dönem verilerinde herhangi bir sapma görülmemiştir. Dolayısıyla bölge ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için herhangi bir radyasyon tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

"Her türlü tedbir alındı"

ANKA Haber Ajansı'nın konuşmak istediği işçiler, "sözleşmelerinde gizlilik maddesi bulunması" nedeniyle röportaj veremeyeceklerini fakat yaşadıklarının bilinmesini istediklerini söyledi. İddialar hakkında ulaşılan fabrika müdürlerinden biri "bilgi veremem mail yoluyla ulaşın" derken, diğeri ise "fabrikanın işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığı ve işçilerin güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alındığını" belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karabük'teki Marzinc Fabrikasında Radyasyon Tespiti - Son Dakika

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