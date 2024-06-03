Karabük'teki Halk Eğitim Merkezlerinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Karabük'teki Halk Eğitim Merkezlerinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Sergisi Açıldı

Karabük\'teki Halk Eğitim Merkezlerinde \'Hayat Boyu Öğrenme Haftası\' Sergisi Açıldı

Karabük'teki Halk Eğitim Merkezlerinde verilen kurslarda yapılan çalışmalar 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' açılış programında sergilendi. Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri kurslarda yapılan çalışmaları inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldılar.

03.06.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Karabük'teki Halk Eğitim Merkezlerinde verilen kurslarda yapılan çalışmalar 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' açılış programında sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini belirterek, öneminden bahsetti.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Sosyal Yaşam Merkezlerinde 278 branşta 4 bin 150 kursiyere eğitim verildiğini aktardı.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'dekiler için Aralık ayınlar binlerce eşofman takımını bölgeye gönderdiklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 2024 yılı içerisinde 65 kurs merkezinde 687 kursun verildiğini ve bu kurslarda 11 bin 950 kursiyerin yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ve halk oyunları gösterisinin ardından seramik biçimlendirme ve çini, su kabağı işlemeciliği, 3-6 yaş oyun odası, epoksi, şiş örücülüğü ve giyim kursları gibi birçok kursta yapılan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Vali Yavuz ve protokol üyeleri kurslarda yapılan çalışmaları inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldılar. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'teki Halk Eğitim Merkezlerinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'teki Halk Eğitim Merkezlerinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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