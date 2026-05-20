Karabük TOBB temsilcileri Ankara\'da ödül aldı

Karabük'ü temsilen törene katılan Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe ile Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

TOBB Genel Merkezinde düzenlenen törende, uzun yıllar boyunca ülke ekonomisine katkı sağlayan iş insanları ile oda ve borsa camiasının temsilcilerine hizmet şeref belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

Türkiye'nin farklı illerinden oda ve borsa başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda, Karabük'ü temsilen Cengiz Ünal ve Erol Altuntepe de yer aldı.

Törende, iş dünyasının ülke ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yapıldı. - KARABÜK