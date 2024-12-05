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Karabük'ten Yapay Zeka Projesi

Karabük\'ten Yapay Zeka Projesi

Dr. Doğan Urgun, enerji sistemleri için otonom ödül fonksiyonları geliştiren bir proje yürütüyor.

05.12.2024 13:23
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Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Urgun, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı bünyesinde desteklenmeye hak kazanan "Enerji Sistemlerinde Büyük Dil Modelleri Kullanarak Çok Erkinli Pekiştirmeli Öğrenme İçin Otonom Ödül Fonksiyonlarının Geliştirilmesi" başlıklı projesiyle yapay zeka alanında yeni bir yaklaşıma öncülük ediyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Doğan Urgun, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan projesiyle dikkat çekiyor. "Enerji Sistemlerinde Büyük Dil Modelleri Kullanarak Çok Erkinli Pekiştirmeli Öğrenme İçin Otonom Ödül Fonksiyonlarının Geliştirilmesi" başlıklı proje, modern yapay zeka sistemlerinin karmaşık enerji problemlerini çözme kapasitelerini artırmaya odaklanıyor. Çoklu erkinli takviyeli öğrenme (MARL) yöntemini temel alan bu çalışmada, birden fazla yapay zeka erkinin daha verimli öğrenmesi için otonom bir ödül fonksiyonu tasarlanacak.

Çalışma, özellikle büyük dil modelleri ve pekiştirmeli öğrenme yöntemleri kullanılarak otonom sistemlerin optimizasyonuna odaklanıyor. Bu yenilikçi yaklaşımın, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Proje bünyesinde, ödül fonksiyonları yapay zeka tarafından analiz edilip optimize edilecek ve sistemin öğrenme süreci iteratif bir şekilde iyileştirilecek.

Bu süreçte, yapay zeka, ödül sistemindeki eksiklikleri tespit ederek kendini güncelleyecek ve daha etkili bir öğrenme ortamı sağlayacak. Böylece insan müdahalesine duyulan ihtiyaç en aza indirilecek ve yapay zekanın karmaşık enerji problemlerini çözme kapasitesi artırılacak.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Urgun, "Projemiz pekiştirmeli öğrenme sistemlerinin iyileştirilmesi üzerine tasarlanmış bir proje. Pekiştirmeli öğrenme, yapay zekanın deneme-yanılma yöntemiyle eğitilmesine dayalı bir sistemdir. Yapay zeka, kendisine tanınan alan içerisinde bir aksiyon alır ve bu aksiyonun sonucunda olumlu ya da olumsuz bir ödül kazanır. Yapay zekanın amacı, mümkün olduğunca fazla olumlu ödül toplamaktır. Projemiz, özellikle bu ödül mekanizmasının tasarımı üzerine odaklanıyor" dedi.

Pekiştirmeli öğrenme sistemlerinde ödül fonksiyonlarının kritik bir rol oynadığını belirten Urgun, kompleks sistemlerde birden fazla yapay zekanın rekabet veya iş birliği içinde olabileceğine dikkat çekerek, "Bu ödül sisteminin tasarlanması için genellikle ödül fonksiyonu dediğimiz fonksiyon tasarımına ihtiyaç duyulmakta. Bu fonksiyonun nasıl tasarlanacağı ile ilgili genel bir yöntem şu anda bulunmamaktadır. Genellikle alanın uzmanları tarafından sisteme yönelik ve her sistem için yeni bir fonksiyon tanımlanır. Bizim projedeki amacımız bu ödül fonksiyonunun dil modelleri, büyük dil modelleri kullanarak iteratif bir şekilde acaba otonom bir algoritma içerisinde otonom bir şekilde bu ödül fonksiyonunun tasarlanabilir mi? Bunun üzerine araştırmalarımızı gerçekleştireceğiz. Burada amacımız bir nevi bir yapay zekanın başka bir yapay zeka eğitmesi gibi düşünebilirsiniz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Enerji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'ten Yapay Zeka Projesi - Son Dakika

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